Санду: Парламент Молдавии должен утвердить кабинет Гросу

Президент республики прокомментировала необходимость проведения досрочных парламентских выборов.

Парламент Молдавии должен утвердить кабинет кандидата в премьер-министры Игоря Гросу для получения внешней финансовой помощи. Об этом в интервью журналистам местного телеканала TV8 сообщила президент республики Майя Санду. Она считает, что летом 2021 года страна должна провести досрочные парламентские выборы, так как сейчас Кишинев переживает третью волну пандемии и экономический кризис.

Необходимо разблокировать внешнее финансирование, чего нельзя сделать без правительства, наделенного всеми полномочиями, и без большинства в парламенте, которое поддержало бы эти шаги своими голосами. Майя Санду, президент Молдавии

Политик выступила с критикой большинства, которое сформировали депутаты из Партии социалистов и группы "За Молдову". Они выдвинули на должность главы правительства посла Молдавии в России Владимира Головатюка.Санду заметила, что один из парламентариев задержан. По словам президента, это говорит о проблемах с неподкупностью депутатов, которые не способны принимать решения в интересах граждан.

Напомним, что по требованию генерального прокурора республики Александра Стояногло был снят депутатский иммунитет с двух членов партии "Шор", которая входит в группу "За Молдову".

Додон обвинил Санду в узурпации власти и сравнил ее с фюрером.

Фото: TV8