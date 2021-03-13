Президент надеется на роспуск парламента.

Президент Молдавии Майя Санду продолжит блокирование процесса утверждения правительства страны. Она намерена спровоцировать роспуск парламента. Об этом глава государства заявила в эфире телеканала "Молдова-1". Политика журналисты спросили о перспективах выдвижения на пост главы правительства Марианны Дурлештяну. Ее кандидатуру на должность выдвинули представители республиканского парламента.

В одном из зарубежных исследований, которое скоро будет опубликовано, говорится что объем нелегальных финансовых потоков в Молдавии оценивается в $1 млрд в год. Это объясняет, почему определенные кланы держатся за власть и противятся наведению порядка. Майя Санду, президент Молдавии

По словам президента, она не может позволить парламентариям работать на протяжении еще двух лет. Напомним, что на акциях протеста сторонники Санду настаивают на проведении досрочных выборов в республике. По давлением оппозиционных движений в отставку ушел глава кабинета министров Ион Кику. Поддержку ему оказывала политическая партия бывшего президента Игоря Додона. Сейчас все партии поддерживают досрочные выборы, но говорят о возможности формирования временного правительства.

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Видео: Youtube/Teleradio Moldova