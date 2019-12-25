Экс-посла Молдавии в России освободили под надзор по делу о контрабанде

Дипломат подозревается в причастности к контрабанде анаболиков.

Экс-посла Молдавии в России освободили из-под домашнего ареста под судебный надзор. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь прокуратуры по борьбе с организованной преступностью Эмил Гайтур. Чиновник уточнил, что говорит о подозреваемом в причастности к контрабанде анаболиков Андрее Негуце.

Ранее суд Кишинева принял решение о продлении домашнего ареста для бывшего посла Молдавии в Москве, Апелляционная палата Кишинева решила перевести его под судебный надзор. Эмил Гайтур, пресс-секретарь прокуратуры по борьбе с организованной преступностью в Молдавии

Напомним, что посла задержали в конце декабря прошлого года. С января дипломат находился по решению суда под домашним арестом. Если в будущем вина подозреваемого будет доказана следствием, то мужчине грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Сам Негуца не признает вину.

Додон надеется, что парламент Молдавии примет закон об особом статусе русского языка.

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