Санду продолжит блокировать утверждение правительства Молдавии

Президент Молдавии рассчитывает на проведение досрочных выборов в парламент.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что продолжит блокировать утверждение правительства Молдавии ради того, чтобы спровоцировать проведение досрочных выборов в местный парламент. Об этом политик сообщила журналистам телеканала Pro TV. По мнению спикера, законодательный орган республики может быть распущен после 23 марта, когда истечет срок на утверждение кабмина, обозначенный конституцией.

Я не вижу смысла в выдвижении новой кандидатуры на пост премьер-министра...Депутаты должны либо сами договориться о роспуске парламента, либо мы ждем 23-го числа. Как я говорила, социалисты и другие могут и имеют право инициировать импичмент. Майя Санду, президент Молдавии

Президент заметила, что сама не нарушает конституцию и принципы демократии, когда отдает право выбора гражданам страны. Ранее Конституционный суд признал незаконным заявление главы государства о том, что на пост премьер-министра была повторно предложена неприемлемая кандидатура. Этот вопрос КС призвал президента согласовать с депутатами. Однако Санду заявила, что не собирается подчиняться этому постановлению.

Вердикт КС применим к нормальной ситуации, сейчас у нас ненормальная ситуация. Мы еще в процессе деолигархизации...Мы не можем оставлять эту мафиозную систему еще на два года у власти, чтобы она продолжала обкрадывать народ. Майя Санду, президент Молдавии

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Фото: YouTube/TV8