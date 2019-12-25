Додон предложит кандидатом в премьеры экс-главу Минфина Дурлештяну

Партия социалистов предложила на пост главы переходного правительства Мариану Дурлештяну.

Глава партии социалистов Молдавии Игорь Додон предложит кандидатом в премьер-министры республики экс-главу Минфина Мариану Дурлештяну. Политик считает, что этот кандидат лучше, чем выдвинутый президентом Майей Санду - Наталья Гаврилица.

Решение социалистов - мы не будем голосовать за фейковое правительство Гаврилицы. В связи с критической ситуацией, в которую толкнула страну Санду и безответственные политики, мы приняли решение выдвинуть настоящую кандидатуру на пост премьер-министра Игорь Додон, бывший президент Молдавии

Политик уточнил, что кандидат от партии социалистов будет возглавлять переходное правительство республики. Кабинет министров будет разбираться в кризисной ситуации, которая обозначилась до проведения досрочных выборов в местный парламент. В своем выступлении Додон подверг резкой критике программу и новый состав кабмина, которые представила Гаврилица.

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Фото: YouTube/Igor Dodon.