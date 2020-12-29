Молдавия получила документы для ускоренной регистрации "Спутника V"

Пакет документов предоставлен Кишиневу Российским фондом прямых инвестиций.

Молдавия получила пакет документов для проведения ускоренной регистрации "Спутника V". Об этом в видеообращении на собственной странице в Facebook рассказал бывший президент республики и действующий лидер Партии социалистов Игорь Додон.

20 января РФПИ передал молдавской стороне весь пакет документов для ускоренной регистрации вакцины "Спутник V". Российская сторона готова поставить до 100 тысяч доз вакцины до конца января, а весь необходимый объем для страны - в течение четырех-шести месяцев Игорь Додон, экс-глава Молдавии

Политик уточнил, что теперь задачей местных властей будет обеспечение импорта вакцин, а также регистрация всех доступных препаратов, чтобы у жителей Молдавии был выбор в вопросе прививки.

Додон прокомментировал ситуацию со статусом русского языка в Молдавии.

Фото: Facebook/Игорь Додон