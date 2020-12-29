Экс-президент Молдавии прокомментировал решение КС об отмене особо статуса русского языка в стране.

Игорь Додон прокомментировал ситуацию со статусом русского языка в Молдавии. Бывший президент республики, а теперь председатель местной Партии социалистов опубликовал видеообращение к народу на собственной странице в Facebook. По мнению спикера, из-за отмены Конституционным судом особого статуса русского языка в стране могут пройти акции протеста.

Вчерашнее решение КС будет иметь серьезные последствия. Я не исключаю, что на следующей неделе будут протесты во многих городах Молдавии, которые перельются в протест здесь, в Кишиневе. Сейчас кто-то вновь поднимает националистическую волну, это очень опасная тенденция Игорь Додон, экс-глава Молдавии

Напомним, что КС Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был принят в советское время. Документ указывал на то, что русский язык в республике является средством для межнационального общения на территории государства. В декабре 2020 года парламент принял новый закон, который вернул особый статус русскому языку. КС 21 января 2020 года посчитал этот закон не соответствующим конституции.

Президент Молдавии заявила о готовности прибыть в Россию на переговоры.

Видео: YouTube / Igor Dodon