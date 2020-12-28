Додон заявил о попытке Запада "зажечь еще один фитиль" вокруг России

Бывший президент Молдавии Игорь Додон в интервью агентству ТАСС заявил о попытке Запада "зажечь еще один фитиль" вокруг России.
Политик считает, что это западные страны помогли его сопернице Майе Санду одержать победу на выборах президента Молдавии в 2020 году. Додон заявил, что теперь ей "выставят за это политический счёт". Он предполагает, что позиция США будет заключаться в том, чтобы вызвать очередной скандал и затянуть его в Россию.
Додон отметил, что Санду призывает вывести российских миротворцев из Приднестровья — и может договориться с Украиной о сотрудничестве по блокировке непризнанной республики. Бывший президент подчеркнул, что у Санду нет своего правительства и парламентского большинства, поэтому "дестабилизировать ситуацию ей не удастся".
Я четко понимаю и осознаю, что это очень плохо для Молдовы будет.
Игорь Додон, бывший президент Молдавии
Ранее Санду высказалась за восстановление сотрудничества с МВФ.
Видео: YT / TASS
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