Он отметил, что Санду призывает вывести российских миротворцев из Приднестровья.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон в интервью агентству ТАСС заявил о попытке Запада "зажечь еще один фитиль" вокруг России.

Политик считает, что это западные страны помогли его сопернице Майе Санду одержать победу на выборах президента Молдавии в 2020 году. Додон заявил, что теперь ей "выставят за это политический счёт". Он предполагает, что позиция США будет заключаться в том, чтобы вызвать очередной скандал и затянуть его в Россию.

Додон отметил, что Санду призывает вывести российских миротворцев из Приднестровья — и может договориться с Украиной о сотрудничестве по блокировке непризнанной республики. Бывший президент подчеркнул, что у Санду нет своего правительства и парламентского большинства, поэтому "дестабилизировать ситуацию ей не удастся".

Я четко понимаю и осознаю, что это очень плохо для Молдовы будет. Игорь Додон, бывший президент Молдавии

Ранее Санду высказалась за восстановление сотрудничества с МВФ.

Видео: YT / TASS