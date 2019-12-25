Санду высказалась за восстановление сотрудничества с МВФ

Новая программа позволит республике получить 558 млн долларов.

Майя Санду высказалась за восстановление сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом новый президент Молдавии сообщила на собственной странице на Facebook. Политик видит необходимость для республики начать переговоры с МВФ из-за затянувшегося экономического кризиса. Свое решение она обсудила с главой Национального банка Октавианом Армашу.

Обсудила с председателем Нацбанка макроэкономическую ситуацию в контексте экономического кризиса, который переживает Молдавия, ситуацию в банковской системе и необходимость возобновления отношений с МВФ Майя Санду, президент Молдавии

Глава государства заявила, что планирует поддерживать инициативы нацбанка по обеспечению финансовой стабильности республики, а также укрепления независимости и потенциала Молдавии. Утверждение программы с МВФ позволит Кишиневу получить помощь в размере 558 млн долларов. Данные средства будут направлены на реализацию реформ, восстановление экономики после пандемии. Предыдущая программа с МВФ завершилась в марте текущего года.

Додон: в Молдавии начинается очень трудный период.

Фото: Facebook/Майя Санду