В Кишиневе состоялась инаугурация нового президента республики.

Майя Санду вступила в должность президента Молдавии. Избранная глава страны принесли присягу днем 24 декабря. Торжественная церемония инаугурации состоялась во Дворце республики в Кишиневе. Известно, что политик намерена двигаться по пути европейского развития. Она пообещала развивать отношения со всеми странами-стратегическими партнерами, включая Россию.

Напомним, что Санду выиграла выборы после второго этапа голосования, который прошел 15 ноября. Официальные данные ЦИК говорят о том, что кандидата от политической партии "Действие и солидарность" поддержали 57,75% избирателей. Результаты выборов признали международные наблюдатели от СНГ и ОБСЕ. Такое же решение принял и местный Конституционный суд.

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