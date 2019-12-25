Додон предложил сформировать в Молдавии переходное правительство

Партия бывшего президента республики готова к переговорам с Майей Санду.

Игорь Додон предложил Майи Санду сформировать в Молдавии переходное правительство. Об этом бывший президент республики рассказал журналистам на брифинге. Политик выступил после премьер-министра Иона Кику, который сообщил о своей отставке. По мнению Додона, переходный кабмин позволит стране обеспечить работу всех институтов до формирования нового правительства.

Президент может сформировать переходное правительство или запустить процедуру досрочных выборов. Переходное правительство тоже приведет к досрочным выборам, но мы обеспечим работу всех институтов государства Игорь Додон, экс-президент Молдавии

Молдавский политик уверен, что соответствующее решение ложится на действующего главу государства. Он добавил, что его политическая партия готова к переговорам с Майей Санду.

Путин прокомментировал заявление Санду о выводе миротворцев из Приднестровья.