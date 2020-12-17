Путин прокомментировал заявление Санду о выводе миротворцев из Приднестровья

Он пожелал успехов новому президенту Молдавии.

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе миротворцев из Приднестровья. Заявление он сделал во время ежегодной пресс-конференции.

Путин отметил, что подобные заявления характерны для политиков западных стран. По его словам, российская сторона готова вывести своих миротворцев из Приднестровья — но только тогда, когда система в регионе улучшится.

Также Путин пожелал успехов новому президенту Молдавии Майи Санду.

Ранее мы писали, что Путин прокомментировал дело Фургала.