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Путин прокомментировал заявление Санду о выводе миротворцев из Приднестровья

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Он пожелал успехов новому президенту Молдавии.

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе миротворцев из Приднестровья. Заявление он сделал во время ежегодной пресс-конференции.

Путин отметил, что подобные заявления характерны для политиков западных стран. По его словам, российская сторона готова вывести своих миротворцев из Приднестровья — но только тогда, когда система в регионе улучшится.

Также Путин пожелал успехов новому президенту Молдавии Майи Санду.

Ранее мы писали, что Путин прокомментировал дело Фургала.

Теги: молдавия, путин, санду
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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