Ион Кику обсудит дальнейшую работу правительства с Майей Санду.

Премьер-министр Молдавии объявил об отставке. Об этом Ион Кику сообщил журналистам во время брифинга. Чиновник уточнил, что планирует обсудить ситуацию с избранным президентом республики Майей Санду. Они должны принять решение о том, в каком формате кабинет министров будет функционировать до назначения новых чиновников на места.

Я обсудил с руководством страны шаги, необходимые для проведения досрочных парламентских выборов, это необходимо, чтобы решить важные проблемы в стране. В связи с этим я вынес предложение о моей отставке и отставке правительства Ион Кику, глава правительства Молдавии

Премьер добавил, что после встречи с президентом Молдавии дополнительно выступит с заявлением.

Посла Молдавии в России отозвали в связи со скандалом с контрабандой.

Видео: YT / NTV Moldova