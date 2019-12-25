Додон заявил, что оппозиция в парламенте Молдавии не сможет отправить в отставку правительство

ля принятия решения о вотуме недоверии в парламенте требуется не менее 51 голоса депутата за.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что оппозиция в парламенте страны не сможет отправить в отставку правительство. Об этом он рассказал во время выступления в социальных сетях.

Накануне оппозиционные депутаты вынесли вотум недоверия правительству Иона Кику. Додон считается, что эта инициатива провалится.

Скорее всего, на заседании парламента не будет даже кворума. Игорь Додон, действующий президент Молдавии

Для принятия решения о вотуме недоверии в парламенте требуется не менее 51 голоса депутата за. При этом социалистическая партия Додона контролирует 37 из 101 мандатов.

Инициативу оппозиции рассмотрят на следующей неделе.

Ранее мы писали, что парламентская оппозиция Молдавии инициировала процедуру по вотуму недоверия кабмину.

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