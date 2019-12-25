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Парламентская оппозиция Молдавии инициировала процедуру по вотуму недоверия кабмину
Сегодня, 14:40
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matveyvn

Парламентская оппозиция Молдавии инициировала процедуру по вотуму недоверия кабмину

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В один момент у протестующих у парламента начались стычки с полицией.

Парламентская прозападная оппозиция Молдавии инициировала процедуру по вотуму недоверия кабмину. С заявлением выступил вице-спикер парламента от партии "Действие и солидарность" Михаил Попшой.

Мы зарегистрировали вотум недоверия правительству.

Михаил Попшой вице-спикер парламента от партии "Действие и солидарность"

Он отметил, что оппозиция поставило правительству условие, по которому оно должно уйти на следующей неделе. Попшой выступил на акции протеста фермеров у входа в парламент. В один момент у протестующих начались стычки с полицией.

Ранее мы писали, что Додон надеется, что Молдавия скоро получит российскую вакцину от COVID-19.

Теги: молдавия, отставка, протесты в молдавии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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