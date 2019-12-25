Парламентская оппозиция Молдавии инициировала процедуру по вотуму недоверия кабмину

В один момент у протестующих у парламента начались стычки с полицией.

Парламентская прозападная оппозиция Молдавии инициировала процедуру по вотуму недоверия кабмину. С заявлением выступил вице-спикер парламента от партии "Действие и солидарность" Михаил Попшой.

Мы зарегистрировали вотум недоверия правительству. Михаил Попшой вице-спикер парламента от партии "Действие и солидарность"

Он отметил, что оппозиция поставило правительству условие, по которому оно должно уйти на следующей неделе. Попшой выступил на акции протеста фермеров у входа в парламент. В один момент у протестующих начались стычки с полицией.

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