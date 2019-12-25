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Додон надеется, что Молдавия скоро получит российскую вакцину от COVID-19
Сегодня, 13:56
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matveyvn

Додон надеется, что Молдавия скоро получит российскую вакцину от COVID-19

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Он поблагодарил президента России Владимира Путина.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон надеется, что страна скоро получит российскую вакцину от COVID-19. Заявление он сделал во время заседания Высшего Евразийского.

Додон поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь Молдавии в борьбе с пандемией и засухой.

Хочу поздравить с тем, что в РФ есть вакцина.

Игорь Додон, действующий президент Молдавии

Ранее мы писали, что новым послом Молдавии в России предложен депутат от социалистов Владимир Головатюк.

Фото: pixabay.com

Теги: вакцина от коронавируса, додон, молдавия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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