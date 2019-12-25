Владимир Головатюк считается хорошим экономистом и политиком в республике.

Новым послом Молдавии в России предложен депутат от социалистов Владимир Головатюк. Об этом сообщил Игорь Додон в рамках еженедельной передачи "Президент отвечает". Политик отметил, что на должность претендует представитель партии от социалистов.

Был направлен запрос на получение одобрения с российской стороны для кандидатуры на пост посла Молдавии в РФ Владимира Головатюка - председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Игорь Додон, молдавский политик

Додон заявил, что о Головатюке коллеги отзываются как о настоящем профессионале, а также хорошем экономисте и политике. По словам бывшего главы государства, такого же мнения придерживаются его оппоненты. Додон уверен, что на посту дипломата парламентарий сможет выйти на новый уровень отношений с Россией.

Санду официально признали новым президентом Молдавии.

Фото: Pixabay.com