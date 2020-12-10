Она отметила, что решение вступает в силу с момента принятия.

Майю Санду официально признали новым президентом Молдавии. Конституционный суд страны утвердил результаты минувших выборов главы государства, сообщила председатель КС Домника Манол.

Это решение является окончательным, не может быть обжаловано. Доминика Манол, председатель Конституционного суда Молдавии

Она отметила, что решение вступает в силу с момента принятия.

Инаугурация Санду запланирована на 24 декабря. С этой даты она вступит в должность.

Ранее посла Молдавии в России отозвали в связи со скандалом с контрабандой.

Видео: Youtube/Chisinau Live