Посла Молдавии в России отозвали в связи со скандалом с контрабандой

Премьер обратился к главе МВД страны Аурелию Чокою.

Посла Молдавии в России Андрея Негуца отозвали в связи со скандалом с контрабандой анаболиков. Об этом рассказал премьер-министр республики Ион Кику.

Этот стало следствием постыдного события, которое было выявлено несколько дней назад. Ион Кику, премьер-министр Молдавии

Он обратился к главе МВД страны Аурелию Чокою с просьбой заняться работой дипломатической миссии. По словам премьера, это недопустимое поведение для дипломата.

Ранее мы писали, что Санду надеется обсудить с Россией долг Молдавии за газ.

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