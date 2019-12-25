Посла Молдавии в России отозвали в связи со скандалом с контрабандой

Посла Молдавии в России Андрея Негуца отозвали в связи со скандалом с контрабандой анаболиков. Об этом рассказал премьер-министр республики Ион Кику.
Этот стало следствием постыдного события, которое было выявлено несколько дней назад.
Ион Кику, премьер-министр Молдавии
Он обратился к главе МВД страны Аурелию Чокою с просьбой заняться работой дипломатической миссии. По словам премьера, это недопустимое поведение для дипломата.
Ранее мы писали, что Санду надеется обсудить с Россией долг Молдавии за газ.
Фото: pixabay.com
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