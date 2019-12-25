Президент сообщила о давней позиции Кишинева по долгу за газ жителей Приднестровья.

Майя Санду надеется обсудить с Россией долг Молдавии за газ. Об этом новый избранный президент Молдавии рассказала в интервью местному телеканалу Pro TV. Ранее политик заявила в интервью РБК о том, что считает долг "Газпрому" за газификацию с неподконтрольным Приднестровьем нечестным. Выход из сложившегося положения Кишинев намерен обсудить с Москвой.

Я озвучила давнюю позицию Молдавии, что жители правого берега Днестра не должны платить долг за газ, поскольку они платят вовремя, нужно выяснить, откуда взялся этот долг. Я бы хотела, чтобы обсуждение этой проблемы происходило не только через прессу, я постараюсь провести диалог с Россией, чтобы найти решение этого вопроса майя Санду, президент Молдавии

Напомним, что около 60 процентов жителей Приднестровья составляют русские и украинцы. Регион добивался выхода из Молдавии еще до распада Советского Союза. Население беспокоилось о том, что Кишинев захочет присоединиться к Румынии на волне национализма. В 1992 году власти Молдавии предприняли попытку силовым методом решить конфликт в Приднестровье., однако регион фактически стал неподконтрольным Кишиневу.

Премьер-министр Молдавии заявил, что пока не намерен уходить в отставку.

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