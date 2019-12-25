Политик прокомментировал действия Майи Санду по организации протестов около парламента.

Игорь Додон заявил, что новый президент Молдавии "сеет хаос" в стране. Об этом бывший глава республики рассказал подписчикам на своей странице на Facebook. Политик уверен, что Майя Санду организовывает бессмысленные митинги вместо того, чтобы взять на себя ситуацию в стране. Спикер отметил, что глава государства имеет право отправить кабинет министров в отставку, а также выступить с законодательными инициативами и опротестовывать принятые парламентом законы в Конституционном суде.

Санду вновь зовет людей на протест в воскресенье, хотя никто не мешает ей вступить в должность. Граждане, не позволяйте собой манипулировать, зачем нам сейчас выводить людей, чтобы заразить их коронавирусом? Те, кто сеют хаос, должны взять на себя ответственность за страну Игорь Додон, политик

Напомним, что Майя Санду обвинила своего коллегу Додона в попытке "узурпации власти". Она отметила, что правящая партия, в которой состоит Додон, зарегистрировала законопроект, который выводит Службы информации и безопасности из подчинения президенту.

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