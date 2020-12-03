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Парламент Молдавии урезал полномочия президента

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За утверждение поправок во втором и финальном чтении проголосовал 51 депутат.

Парламент Молдавии лишил избранного президента страны Майю Санду части полномочий. Заседание транслировала пресс-служба законодательного органа.

Инициатором соответствующих поправок выступила Партия социалистов Республики Молдова, которая поддерживает действующего президента Игоря Додона. Согласно законопроекту, Служба информации и безопасности страны должна подчиняться парламенту.

За утверждение поправок во втором и финальном чтении проголосовал 51 депутат. Решение вызвало возмущение парламентской оппозиции, ее представители заблокировали трибуну

Ранее стало известно, что парламент Молдавии одобрил в первом чтении повышение статуса русского языка.

Видео: YT / Parlamentul Republicii Moldova

Теги: майя санду, молдавия, парламент, президент молдавии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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