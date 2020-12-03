Парламент Молдавии урезал полномочия президента

За утверждение поправок во втором и финальном чтении проголосовал 51 депутат.

Парламент Молдавии лишил избранного президента страны Майю Санду части полномочий. Заседание транслировала пресс-служба законодательного органа. Инициатором соответствующих поправок выступила Партия социалистов Республики Молдова, которая поддерживает действующего президента Игоря Додона. Согласно законопроекту, Служба информации и безопасности страны должна подчиняться парламенту. За утверждение поправок во втором и финальном чтении проголосовал 51 депутат. Решение вызвало возмущение парламентской оппозиции, ее представители заблокировали трибуну Ранее стало известно, что парламент Молдавии одобрил в первом чтении повышение статуса русского языка. Видео: YT / Parlamentul Republicii Moldova