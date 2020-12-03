Парламент Молдавии одобрил в первом чтении повышение статуса русского языка

Против поддержания закона проголосовали депутаты от оппозиционных Партий действия и солидарности и "Платформы "Достоинство и правда"

Парламент Молдавии одобрил в первом чтении поправки, призванные повысить статус русского языка. Заседание парламента прошло в четверг, 3 декабря. Его транслировала пресс-служба законодательного органа.

Эти поправки были предложены Партией социалистов Республики Молдова (ПРСМ). Один из авторов документа, Богдан Цырдя, в интервью ТАСС рассказал, что суть законопроекта заключается в возвращении русскому языку статуса языка межнационального общения. Также авторы поправок хотят обязать госслужащих отвечать на русском языке по просьбе граждан республики, в том числе письменно.

По итогам голосования вице-председатель парламента Влад Батрынча заявил, что большинство присутствующих депутатов поддержали поправки о статусе русского языка. Депутаты от оппозиционных Партий действия и солидарности и "Платформы "Достоинство и правда" выступили против закона.

Ранее стало известно, что Санду отказалась считать проблемой свое румынское гражданство.

Видео: YT / Parlamentul Republicii Moldova