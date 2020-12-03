По словам политика, "это не проблема".

Майя Санду отказалась считать проблемой свое румынское гражданство. Об этом рассказали журналисты Telegram-канала "Sputnik Ближнее зарубежье". Они уточнили, что новый избранный президент Молдавии ответила на вопрос местных СМИ о том, будет ли проблемой для политика наличие второго национального паспорта. Прессу интересовал вопрос того, откажется ли Санду от гражданства Румынии.

Это не проблема — иметь два паспорта Майя Санду, президент Молдавии

По словам политика, для главы государства главным приоритетом является работать для своей страны. Ранее Игорь Додон, проигравший президентские выборы, заявил журналистам, что первое лицо Молдавии не должно иметь двойное гражданство. Он предложил запретить такую ситуацию на законодательном уровне.

НАТО грозит ввести свои войска в Приднестровье.

Видео: Youtube/Radio Europa Liberă Moldova