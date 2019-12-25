Альянс поддерживает решение Санду избавиться от российских миротворцев в регионе.

НАТО грозит ввести свои войска в Приднестровье, если Россия не выведет своих миротворцев. Об этом рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции. Чиновник отметил, что полностью поддерживает намерение нового президента Молдавии Майи Санду вывести российских военных из региона. НАТО готово оказать в этом содействие со своей стороны.

Молдавия — это партнёр НАТО. Мы видим, как Россия нарушает желания различных правительств в окрестностях альянса, размещая войска в том числе и в отдельных частях Грузии, на востоке Украины, в Молдавии Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт уточнил, что Россия нарушает территориальную целостность Молдавии. Ситуацию в Приднестровье Столтенберг назвал еще одним примером того, как РФ нарушает международное право. Ранее МИД России призвал Молдавию задуматься перед выводом российских войск из региона. Дипломаты уверены, что это усугубит ситуацию в Приднестровье.

В Приднестровье ответили на призыв Санду к выводу российских войск.

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