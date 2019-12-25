В Приднестровье ответили на призыв Санду к выводу российских войск

Вадим Красносельский прокомментировал заявление Санду о необходимости вывода российских миротворцев из региона.

В Приднестровье ответили на призыв Майи Санду к выводу российских войск. Об этом глава непризнанной республики Вадим Красносельский рассказал журналистам "Парламентской газеты". По мнению политика, Кишинев предпринимает очередную попытку поднять искусственную проблему, связанную с необходимостью "вывода войск" из региона.

На сегодняшний день нет никаких юридических оснований и предпосылок для какого-либо изменения действующего формата миротворческой операции Вадим Красносельский, глава Приднестровья

Напомним, что ранее новый избранный президент Молдавии заявила, что с территории Приднестровья следует убрать Оперативную группу российских войск. Миротворцы охраняют склады с оружием и боеприпасами. Майя Санду также призвала ликвидировать само оружие. Вместо российского контингента политик предложила разместить в регионе гражданские силы под эгидой ОБСЕ. По мнению Красносельского, такие заявления от главы Молдавии носят политизированный характер. Их задачей является сместить акцент в реальной повестки диалога между Кишиневом и Тирасполем.

Санду назвала нечестным долг Молдавии за российский газ в Приднестровье.

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