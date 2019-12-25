Санду выступила за вывод российских войск из Приднестровья

Она предлагает заменить российских миротворцев на гражданских наблюдателей от ОБСЕ.

Избранный президент Молдавии Майя Санду выступила за вывод российских войск и вооружения из Приднестровья. Она считает, что миротворческую миссию РФ на территории непризнанной республики стоит преобразовывать.

Санду подчеркнула, что российская оперативная группа находилась в Приднестровье без согласования с Молдавией.

Я продолжу обсуждать этот вопрос с руководством РФ. Майя Санду, избранный президент Молдавии

Она напомнила, что в прошлом году в Молдавию приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу и заявлял, что Россия готова помочь в утилизации оружия.

Санду предлагает заменить российских миротворцев на гражданских наблюдателей от ОБСЕ, так как опасности вооружённых столкновений давно нет.

Ранее Захарова заявила, что призыв Санду к выводу военных РФ из Приднестровья подрывает урегулирование.

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