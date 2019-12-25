Мария Захарова обвинила Запад в подрыве репутации ОЗХО

В МИД России усомнились в стабильном будущем ОЗХО.

Мария Захарова обвинила Запад в подрыве репутации Организации по запрещению химического оружия. Об этом на брифинге журналистам рассказала официальный представитель внешнеполитического российского ведомства. По мнению чиновницы, сейчас будущее ОЗХО стоит под вопросом.

Ее репутация, наши дорогие западные партнеры, уже подорвана давно вами же. Подорвана она непрекращающимися скандалами вокруг сфальсифицированных докладов по химическим провокациям в Сирии Мария Захарова, официальный представитель МИД России

В ведомстве считают, что эта ситуация не просто уничтожила авторитет ОЗХО, но и также поставила под сомнение ее будущее. По мнению МИД России, сирийские боевики имеют евроатлантических "покровителей", которые дают им солидные навыки в химическом терроризме. Россия такой подход на Ближнем Востоке считает преследованием личных геополитических интересов со стороны США и их союзников.

Захарова: призыв Санду к выводу военных РФ из Приднестровья подрывает урегулирование.

Фото: МИД России