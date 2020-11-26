Захарова обвинила соцсети в политической ангажированности

Представительница МИД выступила с видеообращением к участникам конференции "Цифровые технологии и научная дипломатия".

Мария Захарова обвинила администрации социальных сетей в политической ангажированности. Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства России рассказал в видеообращении к участникам конференции "Цифровые технологии и научная дипломатия". Чиновница рассказала об усилении цензуры в Интернете.

В связи с этим разоблачение ложной информации, которую, к сожалению, распространяют западные медиа, стало частью рутины. Фактически нам приходится действовать на недружественной территории в условиях усиления элементов цензуры и недобросовестной конкуренции Мария Захарова, официальный представитель МИД России

В МИД объяснили, что с другой стороны цифровизация информационного пространства помогла донести до широкой аудитории российскую позицию по внешней политике, стимулировать прямые контакты между странами и обычными гражданами. Однако этот же процесс (цифровизации) вывел распространение дезинформации на новый уровень.

МИД прокомментировал резолюцию ООН по Крыму.

Видео: Youtube/Мир Молодежи