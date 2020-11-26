Захарова обвинила соцсети в политической ангажированности

Мария Захарова обвинила администрации социальных сетей в политической ангажированности. Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства России рассказал в видеообращении к участникам конференции "Цифровые технологии и научная дипломатия". Чиновница рассказала об усилении цензуры в Интернете.
В связи с этим разоблачение ложной информации, которую, к сожалению, распространяют западные медиа, стало частью рутины. Фактически нам приходится действовать на недружественной территории в условиях усиления элементов цензуры и недобросовестной конкуренции
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
В МИД объяснили, что с другой стороны цифровизация информационного пространства помогла донести до широкой аудитории российскую позицию по внешней политике, стимулировать прямые контакты между странами и обычными гражданами. Однако этот же процесс (цифровизации) вывел распространение дезинформации на новый уровень.
МИД прокомментировал резолюцию ООН по Крыму.
Видео: Youtube/Мир Молодежи
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