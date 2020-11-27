Захарова: призыв Санду к выводу военных РФ из Приднестровья подрывает урегулирование

В МИД России прокомментировали желание Молдавии вывести российские войска из Приднестровья.

Мария Захарова: призыв Майи Санду к выводу военных РФ из Приднестровья подрывает мирное урегулирование вопроса. Об этом официальный представитель МИД России рассказала журналистам во время брифинга. Чиновница прокомментировала намерение нового избранного президента Молдавии добиться вывода сил Оперативной группы из региона.

Мы рассматриваем данное заявление как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы Мария Захарова, официальный представитель МИД России

В МИД рассказали, что присутствие российских военных в составе местных миротворческих сил позволяет сохранять стабильность в регионе на протяжении 25 лет. Захарова добавила, что все это время "не проливается кровь". Дипломаты уверены, что мандат миротворческой операции увязывает продолжительность участия РФ с выходом на дальнейшую политическую договоренность. Однако пока что об этом говорить рано, по мнению представителя МИД.

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Фото и видео: МИД России