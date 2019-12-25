В Норвегии удивились "экологическому подарку" от России

РФ закрывает металлургический комбинат в Никеле.

Россия приготовила России "невиданный экологический подарок" под Рождество. О нем сообщили местные журналисты из издания NRK. В СМИ уточнили, что речь идет о закрытии металлургического комбината в городе Никель, расположенного на границе с Норвегией. Ранее предприятие уже снижало объем выбросов, что дало положительный эффект согласно данным Норвежского института биоэкономики.

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Закрытию комбината обрадовались жители городов Киркенес и Пасвикдален. Глава филиала "Природы и молодежи" Марта Мёллерсен отметила, что местная экология сейчас находится в критической ситуации, поэтому закрытие предприятия станет хорошим сигналом. В поселке Сванвика (находится около границы с Мурманской областью) переживают из-за того, что Никель из-за закрытия комбината может превратиться в город-призрак, а многие жители лишатся работы.

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Фото: Pixabay.com