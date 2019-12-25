Санду назвала нечестным долг Молдавии за российский газ в Приднестровье

Новый глава Молдавии считает, что задолженность перед "Газпромом" - несправедливая.

Майя Санду назвала нечестным долг Молдавии за российский газ, поставленный в Приднестровье.Об этом избранный президент Молдавии сообщила журналистам телеканала РБК. По мнению политика, долг, выставленный государству компанией "Газпром" за приднестровский регион, является несправедливым.

Единственное, о чем люди говорят на правом берегу, - это про коррумпированные схемы, про то, что платят за электричество больше, чем они должны, про то, что на правом берегу люди платят за газ, а на левом берегу люди не платят за газ Майя Санду, избранный президент Молдавии

Напомним, что долг Приднестровья за российский газ составляет около 7,5 млрд долларов. При этом на "правом берегу" практически не имеют задолженности перед "Газпромом", так как Молдавия выплачивала средства за ресурсы.

Захарова: призыв Санду к выводу военных РФ из Приднестровья подрывает урегулирование.

Видео: YouTube / РБК