Косачев оценил заявление Санду о "нечестном" долге за газ перед Россией

Сенатор прокомментировал позицию нового президента Молдавии по урегулированию ситуации в Приднестровье.

Константин Косачев оценил заявление Майи Санду о "нечестном" долге за газ перед Россией. Об этом глава комитета по международным отношениям СФ рассказал в интервью журналистам "РИА Новостей". Спикер уточнил, что новый президент Молдавии имеет "мышление товароведа или бухгалтера". Он добавил, что заявление политика не направлено на урегулирование ситуации вокруг Приднестровья.

Госпожа Санду сделала бы неизмеримо больше для восстановления территориальной целостности Молдовы, если бы выступила с противоположной инициативой - принять на молдавское государство расходы по обеспечению снабжения газом всей территории страны, включая Приднестровье Константин Косачев, российский сенатор

Сенатор уверен, что если бы Санду приняла расходы за газ от Приднестровья, то получила бы симпатии со стороны многих людей на "левом берегу" Днестра. По мнению Косачева, сейчас позиция Санду говорит только о том, что она не рассматривает население Приднестровья как сограждан.

Санду назвала нечестным долг Молдавии за российский газ в Приднестровье.

Фото: Piter.tv