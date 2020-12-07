Премьер-министр Молдавии заявил, что пока не намерен уходить в отставку

Работа над принятием бюджета будет закончена в ближайшие 10-12 дней.

Премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что пока не намерен уходить в отставку, хоть этого и требует избранный президент страны Майя Санду. Заявление он сделал на совещании с кабинетом министров, на котором также присутствовал действующий президент Игорь Додон и спикер парламента Зинаида Гречаный.

По словам Кику, правительство ещё должно утвердить бюджет.

Чтобы в стране не было проблем с выплатой зарплат и пенсий. Ион Кику, премьер-министр Молдавии

Он отметил, что работа над принятием бюджета будет закончена в ближайшие 10-12 дней, а дальше политикам придётся "сделать то, что требует общество". Кику призвал парламент отбросить политические вопросы в сторону и принять бюджет для нормального функционирования государства.

Ранее в Молдавии начался антиправительственный митинг.

Видео: YouTube / Privesc.Eu Moldova