Санду решила совершить первый президентский визит на Украину

Глава Молдавии посетит Киев в январе 2021 года.

Майя Санду решила совершить первый официальный визит на Украину в качестве главы государства. Об этом новый президент Молдавии сообщила в собственном аккаунте на Facebook.

У меня была встреча с Дмитрием Кулебой, которого я поблагодарила за поздравление с избранием на пост президента, поступившее от президента Владимира Зеленского. Договорились, что мой визит в Киев состоится в январе 2021 года Майя Санду, президент Молдавии

Политик напомнила, что Кишинев и Киев намерены возобновить сотрудничество. В частности, речь идет о вопросах, связанных с европейской интеграцией, а также укреплением национальной безопасности в регионе.

Новым послом Молдавии в России предложен депутат от социалистов Владимир Головатюк.

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