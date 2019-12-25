Санду решила совершить первый президентский визит на Украину

Майя Санду решила совершить первый официальный визит на Украину в качестве главы государства. Об этом новый президент Молдавии сообщила в собственном аккаунте на Facebook.
У меня была встреча с Дмитрием Кулебой, которого я поблагодарила за поздравление с избранием на пост президента, поступившее от президента Владимира Зеленского. Договорились, что мой визит в Киев состоится в январе 2021 года
Майя Санду, президент Молдавии
Политик напомнила, что Кишинев и Киев намерены возобновить сотрудничество. В частности, речь идет о вопросах, связанных с европейской интеграцией, а также укреплением национальной безопасности в регионе.
Новым послом Молдавии в России предложен депутат от социалистов Владимир Головатюк.
Фото: Pixabay.com
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