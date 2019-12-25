Додон: в Молдавии начинается очень трудный период

Политик призвал оппонентов начать вести открытый диалог.

Игорь Додон заявил, что в Молдавии начинается очень трудный период. Об этом бывший президент республики сообщил в обращении к подписчикам на собственной странице на Facebook. Он призвал оппонентов к открытому диалогу. Ранее премьер-министр страны Ион Кику объявил о собственной отставке из правительства. В связи с этой ситуацией Додон призвал нового президента Майю Санду сформировать переходный кабинет министров до того момента, пока не будет выбрано новое правительство. Кику останется исполнять обязанности только до 31 декабря 2020 года. С 28 декабря Санду начнет консультации с партиями парламента по вопросу назначения чиновников.

Самая интересная борьба только начинается. Начинается очень трудный и важный период. Хочу обратиться к оппонентам – без диалога ничего не получится, если его не будет, то будет полная блокировка Игорь Додон, экс-президент Молдавии

Политик рассказал, что партия социалистов, которой он будет управлять, в ближайшее время станет определяющей во многих политических процессах Молдавии.

Додон намерен защищать дружбу Молдавии и России.

Фото: Pixabay.com