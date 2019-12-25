Додон намерен защищать дружбу Молдавии и России

Политик объявил, что возвращается к руководству партией социалистов.

Игорь Додон заявил, что намерен защищать дружбу Молдавии и России. Об этом бывший президент республики сообщил в видеоролике, размещенном на его странице на Facebook. Спикер уточнил, что не планирует уходить из политики. Ранее он утверждал, что новой главе государства Майе Санду придется непросто в выстраивании связей с Москвой, так как ранее она позволяла себе критику в адрес РФ. В частности, речь шла о ее заявлении по необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья.

Я буду защищать все ценности, за которые мы боролись все эти годы – это наша государственность, наши ценности, наша дружба с Россией и не только Игорь Додон, экс-президент Молдавии

Политик рассказал, что уже 30 декабря вернется на руководящую должность в Партию социалистов. Фракцию Додон возглавлял с 2011 года. В 2016 году ему пришлось покинуть пост в связи с назначением на должность президента Молдавии. Согласно местному законодательству, лидер страны не может иметь партийную принадлежность.

Санду вступила в должность президента Молдавии.

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