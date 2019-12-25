Майя Санду рассказала, о чем хочет переговорить с российскими коллегами.

Президент Молдавии заявила о готовности прибыть в Россию на переговоры. Новый избранный глава государства Майя Санду прокомментировала местным журналистам с телеканала TV8 условия для своего приезда в Москву. Политик объяснила, что хочет обсудить важные темы, в списке которых значится экспорт республиканской продукции и урегулирование вопроса с Приднестровьем.

Я готова поехать в Россию. У нас есть темы, которые в нашей постоянной повестке, они касаются торговли, экспорта, урегулирования приднестровского конфликта. Поэтому я открыта для обсуждения всего спектра двусторонних отношений между нашими странами Майя Санду, президент Молдавии

Молдавский лидер отметила, что до поездки в Россию должна нанести визит на Украину и в Бельгию.

Додон призвал Санду начать роспуск парламента.