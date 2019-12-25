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Президент Молдавии заявила о готовности прибыть в Россию на переговоры
Сегодня, 8:22
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lesjasap

Президент Молдавии заявила о готовности прибыть в Россию на переговоры

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Майя Санду рассказала, о чем хочет переговорить с российскими коллегами.

Президент Молдавии заявила о готовности прибыть в Россию на переговоры. Новый избранный глава государства Майя Санду прокомментировала местным журналистам с телеканала TV8 условия для своего приезда в Москву. Политик объяснила, что хочет обсудить важные темы, в списке которых значится экспорт республиканской продукции и урегулирование вопроса с Приднестровьем.

Я готова поехать в Россию. У нас есть темы, которые в нашей постоянной повестке, они касаются торговли, экспорта, урегулирования приднестровского конфликта. Поэтому я открыта для обсуждения всего спектра двусторонних отношений между нашими странами

Майя Санду, президент Молдавии

Молдавский лидер отметила, что до поездки в Россию должна нанести визит на Украину и в Бельгию.

Додон призвал Санду начать роспуск парламента.

Теги: майя санду, молдавия, приднестровье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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