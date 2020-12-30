Додон призвал Санду начать роспуск парламента

Ранее его избрали председателем Партии социалистов Молдавии.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал действующего главу государства Майю Санду начать процедуру роспуска парламента. Об этом он заявил на брифинге после съезда Партии социалистов Молдавии (ПСРМ), на котором его выбрали председателем.

Додон отметил, что 23 декабря правительство Иона Кику, сформированное социалистами, подало в отставку. В связи с этим открылся путь для роспуска депутатов и назначения досрочных выборов.

Призываем президента как можно скорее инициировать законные процедуры для роспуска парламента. Для всех очевидно, что в 2021 году состоятся выборы в парламент, других вариантов на этом этапе нет. Игорь Додон, экс-президент Молдавии

Кроме того, по словам Додона, в нынешнем парламенте социалисты не будут участвовать ни в каких коалициях.

Ранее Додон заявил о попытке Запада "зажечь еще один фитиль" вокруг России.

Видео: Facebook / Igor Dodon