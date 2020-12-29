Власти страны не будут препятствовать вакцинированию населения Приднестровья.

Майя Санду заявила, что в Молдавии не против вакцинации жителей Приднестровья "Спутником V". Об этом избранный президент республики рассказала в эфире местного телеканала "РТР-Молдова". По словам политика, Кишинёв не предоставит региону российский препарат, партию которого пообещала предоставить Румыния. Однако власти страны не будут препятствовать населению в том, чтобы оно вакцинировалось "Спутником V".

У нас есть такая идея - пригласить медработников с левого берега, если они захотят, вакцинироваться у нас. Однако мы не можем доставить вакцину на левый берег в связи с тем, что для этого не созданы условия Майя Санду, президент Молдавии

Глава государства напомнила, что производитель накладывает ограничения и меры ответствннности. Ранее и.о. обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой рассказал, что республика готова к проведению национальной прививочной кампании. Однако пока что власти страны не знают, будет ли для этого использована вакцина от Pfizer или Moderna.

Президент Молдавии заявила, что хочет выстроить хорошие отношения с Россией.

Фото: TV8