Майя Санду встретилась с дипломатическим корпусом республики.

Президент Молдавии заявила, что хочет выстроить хорошие отношения с Россией. Об этом Майя Саду рассказала во время онлайн-заседания с дипломатическим ведомством республики. По словам политика, связи с Москвой должны быть основаны на взаимном уважении и выгоде. Она уточнила, что ситуация зависит не только от Кишинева, но и от Москвы.

Мы сотрудничаем во многих направлениях, тысячи наших граждан живут в РФ, у нас тесные торгово-экономические связи. Но есть ряд областей, в которых наши интересы отличаются. Мы должны продолжить переговоры по приднестровскому урегулированию, а также выполнению Россией обязательств по выводу войск с нашей территории Майя Санду, президент Молдавии

Глава государства напомнила также о необходимости развития более тесных контактов с соседями из Румынии и Украины, которые позволят "создать круг доверия для решения региональных проблем". Также Санду намерена устроить перезагрузку отношений с Евросоюзом, США, сотрудничать с Китаем, Израилем и Турцией.

Украина и Молдавия договорились построить дорогу в обход Приднестровья.

Фото: YouTube/TV8