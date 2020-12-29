Маршрут будущей трассы: Кишинев — Сорока — Ямполь — Киев.

Украина и Молдавия договорились построить дорогу в обход Приднестровья. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с молдавской коллегой Майей Санду.

Он подчеркнул, что цель новой магистрали — упростить транзитное сообщение между двумя странами, а также улучшить ситуацию в двухсторонней торговле. Проект предполагает строительство пограничного мостового перехода через Днестр. Маршрут будущей трассы: Кишинев — Сорока — Ямполь — Киев.

Это сократит путешествие между столицами наших государств до пяти часов. Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее житель Запорожья, протаранив ограждения на границе России с Украиной, пытался прорваться в Крым.

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