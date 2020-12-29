Житель Запорожья, протаранив ограждения на границе России с Украиной, пытался прорваться в Крым

По предварительным данным, мужчина был в неадекватном состоянии.

Житель Запорожья 29 лет, протаранив ограждения на границе России с Украиной, пытался прорваться в Крым. Его задержали сотрудники пограничной службы. Об инциденте на пропускном пункте "Чонгар" сообщает издание Baza.

Машина оказалась разбитой об укреплённые конструкции. Причиной странного поведения стала просьба сотрудников показать, что находится внутри автомобиля. Водитель отказался открывать машину. Просьбы выйти из авто он также игнорировал. После этого он попытался пробить специальные ограждения, которые поднимаются из земли.

По предварительным данным, мужчина был в неадекватном состоянии. Он не смог рассказать о целях своей поездки в Крым.

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Видео: Telegram/Baza