Санду на встрече с Зеленским поприветствовала военных фразой "Слава Украине!"

Майя Санду на встрече с Владимиром Зеленским поприветствовала военных фразой "Слава Украине!". Новый избранный президент Молдавии посетила с официальным визитом Киев. Ее встречали местные военные. Почетный караул был выставлен на площади около Мариинского дворца.
Слава Украине!
Майя Санду, президент Молдавии
В ответ украинские военные произнесли: "Героям слава!". Владимир Зеленский прокомментировал визит молдавского президента. Он напомнил, что Киев и Кишинев объединяют вопросы, связанные с общеевропейской повесткой дня. Политик уточнил, что Майя Санду не боится называть Крым украинским.
Глава МИД Чокой назначен врио премьера Молдавии.
Видео: YT / NEWSONE
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