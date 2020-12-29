Санду на встрече с Зеленским поприветствовала военных фразой "Слава Украине!"

Глава Молдавии прибыла в Киев с рабочим визитом.

Майя Санду на встрече с Владимиром Зеленским поприветствовала военных фразой "Слава Украине!". Новый избранный президент Молдавии посетила с официальным визитом Киев. Ее встречали местные военные. Почетный караул был выставлен на площади около Мариинского дворца.

Слава Украине! Майя Санду, президент Молдавии

В ответ украинские военные произнесли: "Героям слава!". Владимир Зеленский прокомментировал визит молдавского президента. Он напомнил, что Киев и Кишинев объединяют вопросы, связанные с общеевропейской повесткой дня. Политик уточнил, что Майя Санду не боится называть Крым украинским.

Глава МИД Чокой назначен врио премьера Молдавии.

Видео: YT / NEWSONE