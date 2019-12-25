Глава МИД Чокой назначен врио премьера Молдавии

Президент обязан выбрать нового врио премьер-министра из числа действующих министров.

Глава МИД Аурелий Чокой назначен врио премьер-министра Молдавии. Такое решение приняла президент республики Майя Санду. Заявление об этом она сделала на своей странице в Facebook.

Сегодня я подписала указ о назначении временно исполняющим обязанности премьер-министра Аурелия Чокоя. Майя Санду, президент Молдавии

Отметим, что по молдавскому законодательству президент обязан выбрать нового временно исполняющего обязанности премьер-министра из числа действующих членов правительства.

Ранее президент Молдавии заявила о готовности прибыть в Россию на переговоры.

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