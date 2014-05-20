Додон обвинил Санду в узурпации власти и сравнил ее с фюрером

Экс-президент Молдавии считает, что глава республики нарушает Конституцию.

Игорь Додон обвинил Майю Санду в узурпации власти и сравнил ее с фюрером. Об этом бывший глава республики сообщил в своем видеообращении, опубликованном на его Facebook-аккаунте. По мнению политика, действующий президент Молдавии открыто нарушает Конституцию и решение Конституционного суда.

Сейчас у нас складывается такая же ситуация, как в прошлом веке в нацистской Германии, когда один из лидеров нацистов сказал, что "Мой фюрер — моя Конституция". В молдавской политике уже есть "покемоны" и "балаболы", теперь появился и фюрер. Игорь Додон, экс-президент Молдавии

Додон рассчитывает на то, что европейские дипломаты, включая послов США и ЕС, обратят внимание на нарушения, которые позволяет себе Майя Санду. Политик напомнил подписчикам, что во время своего управления страной всегда подчинялся постановлениям КС.

Санду продолжит блокировать утверждение правительства Молдавии.

Фото: Facebook/Игорь Додон

