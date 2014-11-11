Власти Дании подтвердили приостановку вакцинации препаратом AstraZeneca

Постановление правительства продлено на три недели.

Власти Дании подтвердили приостановку вакцинации британско-шведского препарата от компании AstraZeneca. Об этом на пресс-конференции заявил глава местного управления по здравоохранению Сёрен Брустрём. Спикер уточнил, что решение будет действовать в течение трех недель (до середины апреля).

Сегодня мы решили продлить приостановку на три недели - до 15-й недели (12-18 апреля) включительно. Сёрен Брустрём, датский чиновник

Официальный представитель управления здравоохранения Танья Эриксен напомнила, что до сих пор не исключена вероятность того, что вакцинирование данным препаратом сказалось на развитии заболеваний, связанных с низким количеством тромбоцитов и образованием в организме привившихся людей тромбов.

Последний социологический опрос в Дании показал, что 33 процента граждан страны не готовы привиться препаратом от AstraZeneca. Еще 52 процента по-прежнему хотят сделать это.

Испания возобновит вакцинацию AstraZeneca.

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