В Петербург поступили 2700 упаковок препарата "Эвушелд" для доконтактной профилактики коронавируса

Он рекомендуется лицам, имеющим противопоказания к вакцинации против COVID-19.

В Петербург поступили 2700 упаковок препарата "Эвушелд", предназначенного для доконтактной профилактики коронавируса. Он представляет собой комбинированные моноклональные антитела длительного действия тиксагевимаб + цилгавимаб и рекомендуется лицам, имеющим противопоказания к вакцинации против COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

В конце января 2022 года Минздрав РФ одобрил обращение на территории РФ препарата для профилактики коронавируса "Эвушелд" (Evusheld) компании AstraZeneca. Раствор для инъекций вводится пациентам однократно двумя дозами внутримышечно.

Препарат предназначен для лиц с хроническими заболеваниями и для тех, кто имеет риск неадекватного реагирования на активную иммунизацию. Препарат распространят во все районы Петербурга.

Подъем заболеваемости COVID-19 в Петербурге ожидают после майских праздников.

Фото: Комздрав Спб