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В Минпромторге отказались оценить эффективность нового российского препарата от рака
Сегодня, 13:03
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В Минпромторге отказались оценить эффективность нового российского препарата от рака

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Отмечается, что препарат проходит первые клинические испытания.

В Минпромторге отказались оценить эффективность нового российского препарата от рака "Афотид". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службе ведомства.

Отмечается, что препарат проходит первые клинические испытания. В Минпромторге отметили, что поддержка отечественных препаратов является одной из важных целей своей работы. Также сообщается, что оценка эффективности, действенности и безопасности препарата возможна только после проведения всех фаз клинических исследований.

Ранее в РПЦ призвали сделать выходным днем понедельник после Пасхи.

Фото: Piter.tv

Теги: клинические испытания, минпромторг, препарат, рак
Категории: Лента новостей, Новости России,

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