Отмечается, что препарат проходит первые клинические испытания.

В Минпромторге отказались оценить эффективность нового российского препарата от рака "Афотид". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службе ведомства.

Отмечается, что препарат проходит первые клинические испытания. В Минпромторге отметили, что поддержка отечественных препаратов является одной из важных целей своей работы. Также сообщается, что оценка эффективности, действенности и безопасности препарата возможна только после проведения всех фаз клинических исследований.

Ранее в РПЦ призвали сделать выходным днем понедельник после Пасхи.

Фото: Piter.tv