В РПЦ призвали сделать выходным днем понедельник после Пасхи

С инициативой изначально выступил один из депутатов Госдумы.

Зампред Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе призвал сделать выходным днем понедельник после Пасхи. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По его словам, с инициативой изначально выступил один из депутатов Госдумы. Кипшидзе подерчкнул, что в РПЦ поддержали данную идею. Речь идет о выходном дне в понедельник в Светлой Седмице после празднования Пасхи. Кипшидзе подчеркнул, что во многих регионах России большинство граждан ассоциируют себя с христианством. Он отметил, что для государства одной из первостепенных задач является наличие в календаре религиозных праздников.

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